Спецоперация 14 августа 2023, 16:38 Российские военные впервые уничтожили испанский миномет Alacran в зоне СВО Минобороны: ВС России впервые поразили испанский миномет Alacran в зоне СВО Скриншот видео Youtube

Читать 360tv в

Подразделения ВС России впервые уничтожили в зоне спецоперации самоходный миномет Alacran испанского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Огневое поражение противнику нанесли на Херсонском направлении. В результате ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходный миномет Alacran производства Испании.

Реклама

Также российские силы нанесли удар высокоточным оружием большей дальности по местам хранения и производства безэкипажных катеров ВСУ.

Артиллеристы группировки войск «Центр» смогли отразить две атаки украинских штурмовиков на Сватовском направлении. ВСУ потеряли до 10 человек, а также лишились бронированной машины.

Кроме того, подразделения ВС России в районе поселка городского типа Ольшаны Харьковской области взяли под контроль по три наблюдательных поста и опорных пункта ВСУ.