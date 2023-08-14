14 августа 2023, 16:38
Российские военные впервые уничтожили испанский миномет Alacran в зоне СВО
Минобороны: ВС России впервые поразили испанский миномет Alacran в зоне СВО
Подразделения ВС России впервые уничтожили в зоне спецоперации самоходный миномет Alacran испанского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Огневое поражение противнику нанесли на Херсонском направлении. В результате ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходный миномет Alacran производства Испании.
Реклама
Также российские силы нанесли удар высокоточным оружием большей дальности по местам хранения и производства безэкипажных катеров ВСУ.
Артиллеристы группировки войск «Центр» смогли отразить две атаки украинских штурмовиков на Сватовском направлении. ВСУ потеряли до 10 человек, а также лишились бронированной машины.
Кроме того, подразделения ВС России в районе поселка городского типа Ольшаны Харьковской области взяли под контроль по три наблюдательных поста и опорных пункта ВСУ.
Минобороны РФ
ВСУ
Россия
Украина
Реклама
Реклама