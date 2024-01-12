Спецоперация 12 января 2024, 18:03 Российские военные впервые уничтожили авиационные ракеты MALD Минобороны: ВС России уничтожили авиаракеты MALD Публичное достояние

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Минобороны впервые сообщило об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD российскими войсками. Брифинг, на котором прозвучали эти данные, провел официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Помимо двух таких ракет, авиация ВКС и средства противовоздушной обороны за неделю ликвидировали 35 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун» и 161 беспилотник. Кроме того, ВС России сбили самолеты противника Су-27 и Су-25, а также вертолет Ми-8.

Минобороны доложило также, что с 6 по 12 января российские военнослужащие уничтожили 10 складов с боеприпасами ВСУ, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, станцию РЭБ.

А с начала спецоперации ликвидировать удалось, в частности, более 550 самолетов, свыше 10,5 тысячи беспилотников, почти 500 ЗРК, более 14,5 тысячи танков.

Стало известно, что за неделю российские силы нанесли 23 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.