12 января 2024, 18:03
Российские военные впервые уничтожили авиационные ракеты MALD
Минобороны: ВС России уничтожили авиаракеты MALD
Минобороны впервые сообщило об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD российскими войсками. Брифинг, на котором прозвучали эти данные, провел официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.
Помимо двух таких ракет, авиация ВКС и средства противовоздушной обороны за неделю ликвидировали 35 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун» и 161 беспилотник. Кроме того, ВС России сбили самолеты противника Су-27 и Су-25, а также вертолет Ми-8.
Минобороны доложило также, что с 6 по 12 января российские военнослужащие уничтожили 10 складов с боеприпасами ВСУ, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, станцию РЭБ.
А с начала спецоперации ликвидировать удалось, в частности, более 550 самолетов, свыше 10,5 тысячи беспилотников, почти 500 ЗРК, более 14,5 тысячи танков.
Стало известно, что за неделю российские силы нанесли 23 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
Ракеты
Минобороны РФ
Военные
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама