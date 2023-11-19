Спецоперация 19 ноября 2023, 15:13 Российские военные впервые применили кассетные бомбы РБК-500 по позициям ВСУ Появилось первое видео применения кассетных бомб РБК-500 по позициям ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные впервые использовали кассетные бомбы РБК-500 по позициям Вооруженных сил Украины. Видео удара опубликовал Telegram-канал «Воин DV».

На кадрах видно, что среди деревьев мелькают быстрые вспышки, после чего вверх поднимается дым. Съемка с другого плана показала, как над землей волнообразно сверкают огни. Кассетные бомбы массово использовали на Южно-Донецком направлении близ населенного пункта Старомайорское.

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Ранее сообщалось, что российские БПЛА «Ланцет» стали главной угрозой для украинской армии. Журналисты Business Insider восхитились мощностью инновационной разработки РФ, которая наносит удары по западной технике.

Американские обозреватели заявили, что ВСУ терпят поражение на поле боя. По их словам, поражение Украины неминуемо и может произойти уже в 2024 году.

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил, что нехватка снарядов приведет к отступлению украинских войск. ВСУ остро нуждаются в 155-миллиметровых снарядах, подчеркнул глава государства.