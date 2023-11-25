Спецоперация 25 ноября 2023, 20:01 Российские военные впервые применили для атаки черные дроны Спикер ВВС Украины Игнат: ВС РФ использовали черные БПЛА «Герань-2» Keystone Press Agency / Global Look Press

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Российская армия стала использовать карбон в производстве корпуса беспилотных летательных аппаратов-камикадзе «Герань-2». Об этом заявил спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Его процитировало издание «Страна.ua».

«Карбон является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и черный цвет — понятно почему. Это усложнит работу противовоздушной обороны, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп», — пояснил он.

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По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», минувшей ночью ВС России впервые использовали черные дроны для нанесения ударов. Авторы канала показали обломки одного из таких беспилотников. На кадрах видно, что летательный аппарат окрасили в черный цвет, чтобы его было сложнее заметить в ночное время суток.

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук сообщал, что в ночь на 25 ноября российские военные выпустили рекордное количество беспилотников в сторону республики после начала боевых действий.