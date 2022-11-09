Спецоперация 09 ноября 2022, 18:18 Российские военные возобновили наступательные действия в зоне СВО Генерал Суровикин: ВС РФ возобновили наступательные действия в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Российские войска возобновили наступление в зоне специальной операции. Об этом на брифинге заявил командующий объединенной группировкой ВС РФ генерал армии Сергей Суровикин.

«Российские военные завершили разгром противника на правом берегу реки Бахмутка на Донецком направлении», — отметил он.

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Суровикин подчеркнул, что ВС РФ активно двигаются на Южно-Донецком направлении, завершая освобождение населенного пункта Павловка. Наступление они развивают и на Первомайское и Марьинку на Южно-Донецком направлении.

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Генерал отметил, что украинские войска не отказались от атак, даже понеся существенные потери в военной технике и живой силе, однако все их попытки успешно и своевременно пресекаются.

Кроме того, Суровикин сообщал о невозможности полноценного снабжения Херсона, из-за чего жизнь живущих там людей находится в постоянной опасности.

Обстановка в зоне проведения спецоперации, отметил он, стабилизировалась.