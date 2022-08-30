Российские военные восстановили взорванный ВСУ мост через Северский Донец

Автомобильный мост через реку Северский Донец в Луганской Народной Республике заново построили бойцы материально-технического подразделения войск Центрального военного округа. Минобороны РФ показало в своем Теlеgrаm-канале кадры возведения важного объекта инфраструктуры, который соединяет освобожденные населенные пункты.

«Во время отступления националисты взорвали железобетонный автомобильный мост через реку Северский Донец. Российские военнослужащие ЦВО в кратчайшие сроки возвели временную понтонно-мостовую переправу», — рассказали в ведомстве.

Работу осложняли непрерывные артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ. Но строительство моста военным удалось завершить в срок. Уже налажен подвоз продуктов, стройматериалов и средств первой необходимости. Местные жители возвращаются в освобожденные населенные пункты ЛНР.

Обстрелам ранее несколько раз подвергался и Антоновский мост — это единственный автомобильный переход через Днепр между Херсоном и Херсонской областью. Украина заявляла о намерении разрушить этот транспортный переход полностью.