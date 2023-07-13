Спецоперация 13 июля 2023, 09:16 Российские военные восемь раз ударили по ВСУ на Купянском направлении Зыбинский: авиация группировки «Запад» восемь раз ударила по ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Авиация группировки «Запад» ВС России нанесла восемь авиаударов по силам 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 14-й отдельной мехбригады ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский в беседе с РИА «Новости».

«В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовая и армейская авиации группировки войск „Запад“ нанесли восемь авиационных ударов по сосредоточению живой силы и огневых средств из состава подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — сказал он.

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Ранее стало известно, что военные из группировки войск «Юг» отразили восемь атак Вооруженных сил Украины на Александро-Калиновском и Соледаро-Артемовском направлениях в зоне спецоперации.

Также российская авиация ударила по ВСУ в районе Богдановки. Экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» поразили взводно-опорные пункты и скопления живой силы противника у Авдеевки и Ягодного.