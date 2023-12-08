Спецоперация 08 декабря 2023, 16:08 Российские военные в течение недели взяли в плен 12 бойцов ВСУ Минобороны: военные ВС России за неделю взяли в плен 12 украинских бойцов РИА «Новости»

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Военнослужащие ВС России в течение недели, с 3 по 8 декабря, взяли в плен 12 украинских бойцов. Об этом сообщили в Минобороны.

На Купянском направлении российские военные отразили 19 атак противника, на Краснолиманском — 10, на Донецком — 18, на Запорожском — пять. На Херсонском направлении ВС России сорвали попытки украинских диверсантов переправиться на левый берег Днепр.

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На Южно-Донецком направлении российская авиация и артиллерийские расчеты наносили удары по живой силе и технике ВСУ. В течение недели военнослужащие ВС России нанесли 30 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре противника.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об успешном ведении огня российскими танкистами по украинским позициям на Купянском направлении. Военные поражают укрепления ВСУ с открытых и закрытых позиций.