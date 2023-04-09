Спецоперация 09 апреля 2023, 09:08 Российские военные в Артемовске уничтожили группу украинского спецназа «Волки Да Винчи» «РВ»: В Артемовске ликвидирована группа боевиков ВСУ из спецподразделения «Волки Да Винчи» РИА «Новости»

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Российские военные в Артемовске ликвидировали группу украинских боевиков из спецподразделения «Волки Да Винчи». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

О ликвидации пятерых членов группировки во время обороны города рассказали сами «Волки» в некрологе. Авторы канала отметили, что элитное подразделение ВСУ несет тяжелые потери в боях за Артемовск.

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Бойцы спецотряда «Волки Да Винчи» проходили обучение в США и ФРГ. Затем подразделение долгое время располагалось в Донбассе. В феврале стало известно, что российские силы ликвидировали четырех участников этого вооруженного формирования.

Российские войска в конце марта в боях под Сватовом ликвидировали командира украинского националистического разведывательного отряда «Бешкетники Сирка» Ивана Щеголева. Сообщалось также об уничтожении в Артемовске боевика ВСУ из спецподразделения «Волки Да Винчи» Сергея Мирончикова.