Спецоперация 26 июня 2023, 17:40 Российские военные успешно применили новый дрон-камикадзе «Овод» в зоне СВО Работа нового российского дрона-камикадзе «Овод» под Авдеевкой попала на видео

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Российские военные успешно применили новый отечественный дрон-камикадзе в зоне проведения СВО. Кадры работы боевого беспилотника под Авдеевкой опубликовало РИА «Новости».

Первая часть ролика — видео, снятое самим дроном-камикадзе. Установленная на аппарате камера сняла, как беспилотник стремительно приблизился к позиции ВСУ и нанес удар. Во второй части видеозаписи — последствия атаки. Над занимаемым украинскими военными блиндажом поднялся столб дыма.

Журналисты агентства напомнили, что БПЛА работает по принципу вида от первого лица. Днем 21 июня военные протестировали новый дрон-камикадзе, испытания прошли под Донецком. «Овод» способен поднимать до четырех килограммов веса. Аппарат обладает высокой скоростью и помехозащищенной связью. Разработчики уточнили, что один такой беспилотник стоит около 40 тысяч рублей.

ВС России продолжат получать зарекомендовавшие себя в ходе спецоперации боевые дроны, заявил президент Владимир Путин. По его словам, отечественные предприятия наладят массовый выпуск подобных аппаратов.