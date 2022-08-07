Российские военные уничтожили свыше 100 украинских боевиков в Харькове

Российские военные в рамках специальной операции по защите Донбасса уничтожили свыше 100 националистов в Харькове. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, военные нанесли высокоточный удар по позициям фашистов на территории Карповского сада и ТЭЦ-3 в Харькове.

Кроме этого, в Донецкой Народной Республике ВС РФ ликвидировали до 70 боевиков, входящих в состав 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в республике.

Помимо этого, Воздушно-космические силы России уничтожили до 130 военнослужащих, нанеся удар по месту дислокации 72-й украинской бригады в Артемовске.

Конашенков сообщил, что киевский режим, чтобы восполнить потери в вооруженных формированиях, отправляет на фронт раненых и мобилизованных граждан.

«Мобилизованные прошли подготовку в учебном центре ВСУ в Киевской области. Вместе с ними едут не прошедшие полную реабилитацию раненные», — сказал представитель военного ведомства.

Специальная операция РФ на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.