Российские военные уничтожили ЗРК «Бук-М1» в Запорожской области | 360°

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Российские военные уничтожили ЗРК «Бук-М1» в Запорожской области

Минобороны РФ сообщило об уничтожении ЗРК «Бук-М1» в Запорожской области

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Российские военные в ходе специальной операции уничтожили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса ЗРК «Бук-М1» в Запорожской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«Российские военные высокоточным ударом уничтожили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса ЗРК „Бук-М1“ в Запорожской области», — отметил он.

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Российские артиллерия и авиация уничтожили четыре украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской и Николаевской областях.

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Воздушно-космические силы РФ, добавили в Минобороны, ликвидировали до 60 украинских боевиков и 10 единиц военной техники ВСУ.

За прошедшие сутки отечественные системы противовоздушной обороны сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и семь украинских беспилотников.

Оперативно-тактическая авиация уничтожила шесть пунктов управления ВСУ в ДНР, Николаевской и Запорожской областях.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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