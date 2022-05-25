Российские военные уничтожили завод «Мотор Сич» в Запорожье

Российские вооруженные силы высокоточными ударами уничтожили производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

На заводе выпускались двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, добавил он.

Конашенков рассказал, что российская авиация за прошедшие сутки уничтожила около 300 националистов и вывела из строя 46 единиц военной техники ВСУ.

Также средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Ми-8 в небе над населенным пунктом Бармашово в Николаевской области.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил украинских националистов в том, что он не позволяют эвакуироваться мирным жителем и устраивают показательные расстрелы несогласных.