facebook_pixel
    25 мая 2022, 11:21

    Российские военные уничтожили завод «Мотор Сич» в Запорожье

    Минобороны сообщило об уничтожении цехов завода «Мотор Сич» в Запорожской области

    Максим Зинкин

    Российские вооруженные силы высокоточными ударами уничтожили производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

    На заводе выпускались двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, добавил он.

    Конашенков рассказал, что российская авиация за прошедшие сутки уничтожила около 300 националистов и вывела из строя 46 единиц военной техники ВСУ.

    Также средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Ми-8 в небе над населенным пунктом Бармашово в Николаевской области.

    Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил украинских националистов в том, что он не позволяют эвакуироваться мирным жителем и устраивают показательные расстрелы несогласных.