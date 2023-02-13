Спецоперация 13 февраля 2023, 14:39 Российские военные за сутки уничтожили свыше 30 боевиков ВСУ на Купянском направлении Минобороны: артиллерия ВС РФ поразила подразделения ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Артиллерия российской Западной группировки войск нанесла удар по подразделениям ВСУ на Купянском направлении. Всего за сутки уничтожили более 30 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ», — уточнили в военном ведомстве.

Реклама

В Министерстве обороны отметили, что противник понес потери в живой силе в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное, Гряниковка, Тимковка в Харьковской области, а также в поселке Новоселовское в Луганской Народной Республике.

Реклама

Бойцы ВС России уничтожили и технику противника: две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-20.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы нанесли удары по украинской самоходной артиллерийской установке «Акация» и миномету в Херсонской области.