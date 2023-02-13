13 февраля 2023, 14:39
Российские военные за сутки уничтожили свыше 30 боевиков ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: артиллерия ВС РФ поразила подразделения ВСУ на Купянском направлении
Артиллерия российской Западной группировки войск нанесла удар по подразделениям ВСУ на Купянском направлении. Всего за сутки уничтожили более 30 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ», — уточнили в военном ведомстве.
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В Министерстве обороны отметили, что противник понес потери в живой силе в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное, Гряниковка, Тимковка в Харьковской области, а также в поселке Новоселовское в Луганской Народной Республике.
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Бойцы ВС России уничтожили и технику противника: две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-20.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы нанесли удары по украинской самоходной артиллерийской установке «Акация» и миномету в Херсонской области.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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