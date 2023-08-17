Важное 17 августа 2023, 13:43 Российские военные уничтожили воинский эшелон ВСУ с боеприпасами Минобороны: ВС России уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили воинский эшелон украинских боевиков в Днепропетровской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Ракетным ударом Вооруженные силы России уничтожили украинский воинский эшелон с боеприпасами в районе разгрузки на станции Межевая в Днепропетровской области», — сказал он.

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Конашенков также сообщил, что штурмовые подразделения ВС России провели успешное наступление и улучшили позиции на Донецком направлении.

За минувшие сутки бойцы подразделений войск «Юг» во взаимодействии с артиллерией и авиацией отразили четыре атаки националистов в районах населенных пунктов Красногоровка, Старомихайловка и Зализнянское Донецкой Народной Республики.

Минобороны показывало на видео уничтожение живой силы, техники и укреплений ВСУ ударами из 82-миллиметрового автоматического миномета «Василек» к югу от города Артемовск.