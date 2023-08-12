Спецоперация 12 августа 2023, 13:23 Российские военные уничтожили военный аэродром в Ивано-Франковской области Минобороны: ВС РФ ударили по военному аэродрому в Ивано-Франковской области РИА «Новости»

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Российские бойцы нанесли точный групповой удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, назначенные объекты уничтожены.

Вооруженные силы России 11 августа выпустили снаряды из высокоточного оружия большой дальности.

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«Цель удара достигнута», — отметили в ведомстве.

Кроме того, российские войска поразили в районе Орехова Запорожской области передовой командный пункт десятого армейского корпуса ВСУ, писал RT. И уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения Украины.

Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили более украинских 700 самолетов и вертолетов, свыше 11 тысяч танков и бронированных машин, почти 5,7 тысячи беспилотников.

Ранее зарубежные СМИ писали, что ВСУ потеряли не менее 150 тысяч человек с начала спецоперации. Каждый день тысячи человек пытаются бежать из страны, чтобы избежать мобилизации.