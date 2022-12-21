Спецоперация 21 декабря 2022, 12:36 Российские военные уничтожили вертолет Ми-8 ВСУ в районе Артемовска Минобороны: ВС РФ сбили украинские Су-25 и Ми-8 в ДНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская истребительная авиация сбила украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Украинский Су-25 сбили в районе Красногоровки, Ми-8 уничтожили в районе Артемовска, уточнили в ведомстве.

Реклама

В Луганской Народной Республике в районе Новокраснянки российские средства ПВО за сутки перехватили два снаряда РСЗО HIMARS.

Реклама

Помимо этого, российские военные сбили два беспилотника ВСУ в районе Князе-Григоровки (Херсонская область) и Николаевки (ДНР). В Херсонской области в районе Белозерки подразделения ВС РФ вскрыли позиции и уничтожили украинскую самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1» и радиолокационную станцию целеуказания П-18.

В районе Андреевки (ДНР) ВСУ лишились радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-300. В Харьковской области в районах населенного пункта Берестовое и Веселянки в Запорожской области ВС РФ уничтожили два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.