Российские военные уничтожили в Днепропетровске нефтехранилище с топливом для ВСУ | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 14:30 Российские военные уничтожили в Днепропетровске нефтехранилище с топливом для ВСУ Минобороны РФ заявило об уничтожении в Днепропетровске нефтехранилища с горючим для ВСУ РИА "Новости"

Читать 360tv в

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам инфраструктуры связи и снабжения украинских войск. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Нефтехранилище с топливом для ВСУ находилось под Днепропетровском. Оно снабжало дизельным топливом ВСУ в Донбассе.

Реклама

Кроме того, в районе населенного пункта Приколотное в Харьковской области ВС России удалось уничтожить украинский узел связи.

Реклама

В Минобороны уточнили, что потери ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях превысили 300 человек.

В ведомстве обратили внимание, что ВСУ вместе с ротой иностранных наемников за сутки делали пять безуспешных попыток атаковать позиции ВС России на Купянском направлении. Каждый раз российские военные отбрасывали противника на исходные позиции, написали «Известия».