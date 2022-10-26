Российские военные уничтожили в Днепропетровске нефтехранилище с топливом для ВСУ | 360°

26 октября 2022, 14:30
Российские военные уничтожили в Днепропетровске нефтехранилище с топливом для ВСУ
Минобороны РФ заявило об уничтожении в Днепропетровске нефтехранилища с горючим для ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам инфраструктуры связи и снабжения украинских войск. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
Нефтехранилище с топливом для ВСУ находилось под Днепропетровском. Оно снабжало дизельным топливом ВСУ в Донбассе.
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Кроме того, в районе населенного пункта Приколотное в Харьковской области ВС России удалось уничтожить украинский узел связи.
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В Минобороны уточнили, что потери ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях превысили 300 человек.
В ведомстве обратили внимание, что ВСУ вместе с ротой иностранных наемников за сутки делали пять безуспешных попыток атаковать позиции ВС России на Купянском направлении. Каждый раз российские военные отбрасывали противника на исходные позиции, написали «Известия».
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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