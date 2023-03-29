Важное 29 марта 2023, 14:56 Российские военные уничтожили узел связи и четыре командных пункта ВСУ в зоне СВО Минобороны сообщило об уничтожении узла связи и четырех командных пунктов ВСУ в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские военные в ходе боев за прошедшие сутки уничтожили узел связи украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Российские военные уничтожили узел связи ВСУ в районе населенного пункта Семеновка в ДНР», — сказал он.

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Также ВС России поразили четыре пункта управления подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новоберислав Херсонской области, Авдеевка Донецкой Народной Республики и Орлянка Харьковской области.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении до 310 украинских боевиков на Донецком направлении за сутки. Также ВСУ потеряли две гаубицы «Мста-Б», четыре автомобиля, девять боевых бронированных машин, бронетранспортер и четыре боевые машины пехоты.

Кроме того, в боях на Краснолиманском направлении ВСУ лишились около 100 бойцов.