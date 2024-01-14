Спецоперация 14 января 2024, 15:12 Российские военные уничтожили установку Zuzana-2 на Херсонском направлении Минобороны РФ сообщило об уничтожении словацкой самоходной установки Zuzana-2 Pfc. Jacob Bradford / Викимедиа

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Военнослужащие ВС РФ уничтожили словацкую артиллерийскую самоходную установку Zuzana-2 на Херсонском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В этой же зоне ответственности российские бойцы подбили четыре автомобиля ВСУ. Украинская армия также лишилась трех артиллерийских систем М777 американского производства и самоходной установки «Гвоздика».

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ВС России атаковали склад авиационных боеприпасов на украинском аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Артиллерия и ракетные войска ударили по подразделениям ВСУ на огневых позициях и поразили технику и личный состав противника в 112 районах.

Всего с начала проведения специальной операции российские военные уничтожили 567 украинских самолетов, 265 вертолетов, 450 зенитных ракетных комплексов, 10 664 беспилотника, 14 618 танков и других боевых бронированных машин, а также 17 455 единиц специальной военной автомобильной техники.