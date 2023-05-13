Спецоперация 13 мая 2023, 07:31 Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию РИА «Новости»: группировка ВС РФ «Юг» уничтожила РЛС ВСУ под Донецком по наводке «Спарты» РИА «Новости»

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Российские военные из подразделения «Юг» ликвидировали украинскую радиолокационную систему на Донецком направлении по наводке разведчиков батальона «Спартака». Об этом сообщило РИА «Новости».

Оператор беспилотного летательного аппарата заметил на пересеченной местности вражескую радиолокационную системы, после чего передал точные координаты расчету гаубицы Д-30.

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После этого расчет нанес точный удар осколочно-фугасными снарядами, его корректировал разведывательный дрон. Характерное задымление на месте дислокации ПЛС подтвердило успешность атаки.

Днем ранее Минобороны сообщило об уничтожении позиций украинской артиллерии, а также американской гаубицы М777 на Херсонском направлении.