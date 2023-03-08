Спецоперация 08 марта 2023, 15:04 Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию в ДНР Минобороны России сообщило о нанесении удара по штабу 59-й мотопехотной бригады ВСУ РИА «Новости»

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Российские военнослужащие уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6 в районе села Новоалександровка в ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, на территории республики поразили один из штабов армии противника.

«В районе населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ», — уточнил представитель оборонного ведомства.

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За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы HIMARS и уничтожили пять беспилотников ВСУ. Дроны противника нейтрализовали во всех четырех новых регионах России.

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Силовики пресекли деятельность 10 диверсионно-разведывательных групп ВСУ на территории ЛНР и Харьковской области, рассказали в Минобороны РФ. Там добавили, что ВС России нанесли удары по живой силе и технике противника на Купянском направлении, сообщили «Известия».

Утром 8 марта украинские военные обстреляли левобережье Днеправ в Херсонской области. По населенным пунктам выпустили более 40 снарядов, местные власти уточняют информацию о разрушениях и пострадавших.