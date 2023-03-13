Спецоперация 13 марта 2023, 10:13 Российские военные уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области ТАСС: ВС России ликвидировали гаубицу «Мста-Б» ВСУ в Херсонской области РИА «Новости»

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Российские военные в ночь на понедельник уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б» неподалеку от населенного пункта Ромашково Херсонской области. Об этом ТАСС рассказали представители экстренных служб региона.

«Огнем артиллерии российские войска уничтожили гаубицу „Мста-Б“ вместе с боекомплектом рядом с населенным пунктом Ромашково», — сказано в сообщении.

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Потери ВСУ составили пять человек боевого расчета, еще трое получили тяжелые ранения.

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Кроме того, в воскресенье войска России ликвидировали гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом в районе населенного пункта Янтарное.

Министерство обороны показывало на видео работу десантных подразделений при штурме позиций националистов в плотной жилой застройке.

Ранее стало известно, что боевые потери ВСУ в зоне спецоперации с учетом попавших в плен и раненых составляют до 500 человек ежедневно.