Спецоперация 11 июня 2023, 06:01 Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении Артиллерия группировки «Запад» уничтожила ДРГ ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Диверсионно-разведывательную группу ВСУ уничтожила артиллерия группировки войск «Запад». Это произошло на Купянском направлении. Таким образом российские военные сорвали попытку переброски резерва украинских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Его слова привело РИА «Новости».

«В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск „Запад“ вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады [противника]», — сказал Зыбинский. Это произошло в районе населенного пункта Ольшана.

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Кроме того, по его словам, российские бойцы сорвали попытку переброски резерва противника в районе Молчаново.

Также ВС России уничтожили два минометных расчета ВСУ. Это было сделано с помощь самоходной артиллерийской установки «Мста-С» и противотанковой пушки «Рапира». В районе населенных пунктов Ольшана и Новоегорьевка расчеты ЗРК «Тор» ликвидировали два разведывательных беспилотника «Фурия» и ANSER.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 ударили по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике противника.

Южная группировка войск успешно отразила две атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении. Авиация поразила опорные пункты украинских военных в районе четырех населенных пунктов: Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское.