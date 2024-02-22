Спецоперация 22 февраля 2024, 09:01 Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении Марочко: военные ликвидировали диверсионную группу ВСУ в районе Песчаного РИА «Новости»

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ВС России обнаружили и успешно ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Песчаного на Купянском направлении. Об этом РИА «Новости» заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

ВСУ попытались в темное время суток захватить передовые российские позиции, но их вовремя обнаружили.

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«Данный замысел был раскрыт благодаря бдительности военнослужащих ВС РФ, находящихся на скрытом наблюдательном посту», — указал подполковник в отставке.

По боевикам ВСУ открыли огонь, российские бойцы уничтожили большую часть ДРГ противника. Несколько украинских военнослужащих получили ранения и скрылись, добавил Марочко.

Ранее отставной полковник СБУ Олег Стариков назвал самое уязвимое место ВСУ в зоне спецоперации. По его мнению, больше всего украинские войска рискуют потерпеть поражение в Запорожье. Он добавил, что ВС России держат всю украинскую оборону в напряжении и используют метод «качелей» — бьют ВСУ в разных местах.