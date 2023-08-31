Спецоперация 31 августа 2023, 14:16 Российские военные уничтожили украинский Ту-141 «Стриж» Минобороны: ВС России уничтожили украинский БПЛА Ту-141 «Стриж» РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник Ту-141 «Стриж» в зоне проведения спецоперации. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Всего за сутки ВСУ лишились 32 беспилотников, в том числе «Стрижа» советского производства.

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«Силы ПВО сбили летательные аппараты в районах населенных пунктов Обрывка Херсонской области, Токмак, Новоукраинка и Мирное Запорожской области, Благодатное и Соледар Донецкой Народной Республики, Голиково и Ковалевка Луганской Народной Республики», — сказал он.

Ранее Минобороны сообщило о нанесении ударов по полевому лагерю подготовки и пункту управления ВСУ в ДНР.

В четверг отечественные системы противовоздушной обороны сбили украинский дрон в небе над населенными пунктами Брянской области. Из местных жителей никто не пострадал.