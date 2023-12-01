Спецоперация 01 декабря 2023, 16:29 Российские военные уничтожили украинский центр подготовки БПЛА в Запорожье Военные ВС РФ нанесли удар по центру подготовки дронов ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские войска ликвидировали центр подготовки и применения украинских БПЛА в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ также уничтожили склад авиационных средств поражения в Кировоградской области и радиолокационную станцию в Херсонской области. При атаке украинских объектов российская армия задействовала авиацию, беспилотники, артиллерию и ракетные войска. ВС России нанесли удары по военнослужащим ВСУ и военной технике в 106 районах.

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«За сутки перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — отметили в пресс-службе.

Российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Тягинка в Херсонской области и многоцелевой истребитель МиГ-29 около Пересадовки в Николаевской области.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ понесли значительные потери в ходе боевых действий. По его словам, западная поддержка и тотальная мобилизация не смогли помочь Украине.