Важное 24 апреля 2023, 13:40 Российские военные уничтожили ударом «Искандера» до 60 боевиков «Грузинского легиона» Минобороны: до 60 боевиков «Грузинского легиона» уничтожили ударом из «Искандера» РИА «Новости»

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Российские военные нанесли удар по пункту дислокации наемников из «Грузинского легиона» в Константиновке, заявили в Минобороны. В результате было уничтожено до 60 боевиков.

В ведомстве обратили внимание, что наемники заняли в Константиновке здание библиотеки. Удар по объекту нанесли 21 апреля.

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В результате боевики потеряли также 15 единиц военной техники, которая находилась на прилегающей территории. Еще около 20 наемников, по информации министерства, получили ранения.

По данным Минобороны, уничтоженные наемники из этого формирования причастны к истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года.

В министерстве подчеркнули, что имеют данные по каждому иностранному наемнику, который принимал участие в убийстве бойцов ВС России.

Военных преступников постигнет возмездие, заключили в пресс-службе.