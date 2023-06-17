Спецоперация 17 июня 2023, 14:27 Российские военные уничтожили центр принятия решений ВСУ Минобороны РФ: ВС России ударили по одному из центров принятия решений ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные нанесли 16 июня групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Цель удара достигнута. Назначенный объект поражен», — указано в отчете.

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В Минобороны России также сообщили, что украинские боевики пытались наступать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, но ВС РФ отразили их действия.

Российская армия уничтожила за сутки на этих направлениях более 235 военнослужащих ВСУ, четыре танка, гаубицу Д-20, 16 боевых машин пехоты и бронированные авто, американскую артиллерийскую систему М777.

Ранее солдаты России заминировали захваченный тягач и использовали его против ВСУ, уничтожив вражеский опорный и наблюдательный пункты. Украинская армия несет большие потери как живой силы, так и техники, которой ее накачивает Запад.

Бывший американский разведчик уверен, что поражение украинской армии неизбежно. Он предположил, что тогда в конфликт втянут поляков, но что Польша проиграет и для нее это станет «катастрофой».