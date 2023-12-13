Спецоперация 13 декабря 2023, 15:35 Российские военные уничтожили цеха сборки и ремонта беспилотников ВСУ Минобороны: ВС России ликвидировали цеха сборки и ремонта украинских БПЛА РИА «Новости»

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Вооруженные силы России с помощью артиллерии, оперативно-тактической авиации и ракетных войск уничтожили цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также за сутки ВС РФ ликвидировали три склада боеприпасов, украинскую радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной решеткой 79К6 «Пеликан» и склад горючего. Под атаку попала военная техника и живая сила украинской армии в 118 районах.

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В Минобороны сообщили, что российские военные за прошедшие 24 часа отбили четыре атаки украинских войск на Донецком направлении. Потери врага составили до 250 человек.

Артиллеристам ВС России удалось уничтожить командный пункт ВСУ в зоне проведения спецоперации. Разведчики группировки «Центр» работали на переднем крае линии боевого соприкосновения, а также в тылу противника.