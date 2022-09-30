Российские военные уничтожили цеха, где собирали ракеты «Гром-2» и «Точка-У» для ВСУ | 360°

Спецоперация 30 сентября 2022, 14:25 Поделиться Telegram

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Viber Российские военные уничтожили цеха, где собирали ракеты «Гром-2» и «Точка-У» для ВСУ Минобороны: ВКС РФ нанесли удар по цехам с украинскими ракетами «Гром-2» и «Точка-У» Минобороны РФ

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ВКС России нанесли высокоточный удар по цехам, где собирали украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2» и «Точка-У». Объекты находились на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод» в районе Днепропетровска, сообщили в Минобороны РФ.

В Николаевской области, в районе населенного пункта Червоный Став, российские военные уничтожили мобильную группу центра радиоэлектронной разведки ВСУ, добавили в ведомстве.

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Подразделения ВС РФ также уничтожили шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов противника в районах населенных пунктов Маяки (ДНР), Лежино (Запорожская область), Павлоград и Коломийцево (Днепропетровская область) и города Николаев.

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ВСУ лишились двух полевых пунктов заправки техники 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Редкодуб в Донецкой Народной Республике.

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