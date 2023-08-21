Спецоперация 21 августа 2023, 07:10 Российские военные уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ Минобороны: ракетчики ВС России уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ РИА «Новости»

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Российские ракетные войска точным ударом ликвидировали три вагона с боеприпасами украинских боевиков на Авдеевском направлении. Об этом РИА «Новости»рассказал начальник пресс-службы группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

«Ракетные подразделения нанесли удар по станции разгрузки Межевая, уничтожили около десяти единиц средств подвоза и три вагона с боеприпасами», — сказал он.

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Астафьев отметил, что точный удар уничтожил значительное количество живой силы националистов.

«Также комплексы „Торнадо-С“ ударили по месту дислокации огневых средств и живой силы 92-й отдельной механизированной бригады рядом с населенным пунктом Новодмитровка», — добавил глава пресс-центра группировки.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении складов боевиков с боеприпасами в Николаевской области. Кроме того, за прошлые сутки ВС России нанесли удар по 153 местам сосредоточения ВСУ.