Спецоперация 06 января 2023, 14:31 Российские военные уничтожили три артсклада ВСУ в ДНР и Херсонской области Минобороны сообщило об уничтожении трех складов ВСУ в ДНР и Херсонской области РИА «Новости»

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Российские военные в ходе специальной операции за прошлые сутки уничтожили три артиллерийских склада украинских боевиков в Херсонской области и Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что ВС РФ уничтожили вооружения националистов еще до объявления режима временного прекращения огня, который начался в 12:00 6 января.

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«Российские военные уничтожили три склада с артиллерийскими припасами украинской армии в районах населенных пунктов Отрадокаменка Херсонской области, Часов Яр, Красный Лиман и Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — сообщил он.

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Кроме того, ВС РФ поразили склады ВСУ с боеприпасами рядом с городом Гуляй Поле в Запорожской области.

Российские вооруженные силы также вскрыли и уничтожили радиолокатор и пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300.