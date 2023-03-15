Спецоперация 15 марта 2023, 13:53 Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в ДНР Минобороны сообщило об уничтожении трех складов боеприпасов ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные за последние сутки уничтожили три склада боеприпасов украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Российские войска на Донецком направлении уничтожили три склада боеприпасов подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Галицыновка и Дачное в ДНР», — сказал он.

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Кроме того, за прошлые сутки в результате активного огня артиллерии и ударов авиации группировки войск «Юг» российские военные уничтожили до 160 националистов, четыре автомобиля, две боевые бронированные машины, боевую машину пехоты, один танк, артиллерийскую систему М777, две боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град», а также гаубицу Д-20.

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Ранее Министерство обороны сообщило, что за последние сутки в боях на Запорожском и Южно-Донецком направлениях украинские националисты лишились до 75 человек живой силы.