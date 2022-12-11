Важное 11 декабря 2022, 13:52 Российские военные уничтожили три диверсионные группы ВСУ в ЛНР Минобороны сообщило об уничтожении трех диверсионных групп ВСУ в ЛНР РИА «Новости»

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Вооруженные силы России уничтожили три диверсионные группы и три минометных расчета ВСУ в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

Диверсантов разбили в районе поселка Червоная Диброва Кременского района и Серебрянского лесничества. Украинские военные потеряли до 65 человек убитыми во время безуспешных атак в ЛНР.

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За сутки российские военные несколько раз ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника.

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На Купянском направлении в Харьковской области ВСУ потеряли 30 солдат, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей.

На Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили 65 украинских военнослужащих, бронемашину и два пикапа, на Донецком направлении — 40 боевиков, две боевые бронированные машины и три пикапа. На Южно-Донецком направлении противник потерял 40 солдат, боевую машину пехоты, две бронемашины и два пикапа.

Ранее бойцы ВС РФ ответили огнем иностранным наемникам на предложение сдаться.