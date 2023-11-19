Спецоперация 19 ноября 2023, 15:15 Российские военные уничтожили топливохранилище ВСУ на аэродроме Канатово МО: ВС РФ уничтожили хранилище топлива для авиатехники ВСУ на аэродроме Канатово РИА «Новости»

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Российские войска уничтожили хранилища топлива для авиатехники Вооруженных сил Украины на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«В районе города Кировограда, а также населенного пункта Ольшаница Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ», — передали в ведомстве.

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Российские средства ПВО также перехватили два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха» и сбили 31 украинский дрон в Херсонской и Запорожской областях.

Всего с начала спецоперации ВС РФ ликвидировали 9040 беспилотников, 790 самолетов и вертолетов, 441 зенитный ракетный комплекс, 8318 машин реактивных систем залпового огня, орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее российские войска подавили на Краснолиманском направлении более 20 артрасчетов ВСУ. Украинская армия лишилась до 200 военных, нескольких пикапов и бронированных машин.