Спецоперация 01 июня 2023, 09:57 Российские военные уничтожили технику ВСУ на Херсонском направлении Российские артиллеристы ликвидировали САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30 в Херсонской области РИА «Новости»

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Российские военные на Херсонском направлении уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По словам собеседника агентства, «Гвоздику» противника вместе с экипажем из пяти человек ликвидировали в среду в районе населенного пункта Тягинка. Точный удар нанес артиллерийский расчет ВС России. В этот же день в районе Новоалександровки противник потерял гаубицу Д-30 с боекомплектом. Пять военных ВСУ погибли, еще двое получили ранения.

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Накануне экипаж танкового батальона 1-й Славянской бригады поразил позиции Вооруженных сил Украины под Авдеевкой. Российские военные применили трофейный танк 64БВ. Российские летчики также ударили планирующими авиабомбами по складам с украинской техникой в Орехове и Ореховском районе.