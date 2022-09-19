Бойцы ВДВ РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ | 360°

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Бойцы ВДВ РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронированной техники ВСУ бойцами ВДВ

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Военнослужащие ВДВ России уничтожили бронированную технику, артиллерийские и минометные батареи, а также пункты управления ВСУ. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Российские десантники шквальным огнем из 122-миллиметровых самоходных установок 2С1 „Гвоздика“ и танков ликвидировали долговременные огневые точки противника», — говорится в сообщении.

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После успешной боевой работы огневые позиции были оперативно сменены.

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Ранее эксперт по безопасности Роман Насонов рассказал, что украинские власти в военном противостоянии с Россией так и не сумели найти для своих граждан единую объединяющую идею, которая способна мобилизовать и поднять их на борьбу. Военные комиссариаты насквозь пропитаны коррупцией, любой желающий может спокойно откупиться от призыва в ряды ВСУ за относительно небольшую сумму. Поэтому России противостоит большое количество наемников из стран НАТО, заключил эксперт.

Минобороны РФ

ВСУ

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