Спецоперация 13 февраля 2023, 14:49 Российские военные уничтожили свыше 80 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны России сообщило об уничтожении 80 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские военные в ходе боевых действий уничтожили более 80 украинских боевиков на Краснолиманском направлении за сутки. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В ходе боевых действий на Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили свыше 80 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и три бронированные боевые машины в районе населенных пунктов Стельмаховка, Кузьмино, Червонопоповка и Червоная Диброва», — сказал он.

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Бывший офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщал, что попытка атаки на Краснолиманском направлении стоила ВСУ больших потерь в живой силе.

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Кроме того, в ходе боев на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск уничтожили более 30 боевиков ВСУ, а также три автомобиля и две боевые бронированные машины.

ВС РФ добились успеха на Херсонском направлении, ликвидировав две украинские самоходные гаубицы «Гвоздика» и две боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».