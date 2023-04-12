12 апреля 2023, 14:57
Российские военные уничтожили свыше 80 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 80 человек на Краснолиманском направлении за сутки
Потери украинских военных на Краснолиманском направлении за прошлые сутки составили свыше 80 человек. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Российские войска ударами артиллерии и штурмовой авиации уничтожили свыше 80 военнослужащих ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское и Червонопоповка Луганской Народной Республики, а также Терны и Григоровка Донецкой Народной Республики», — сказал он.
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Конашенков добавил, что также ВСУ потеряли гаубицу Д-20, три автомобиля и четыре боевые бронированные машины.
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска добились успеха на Донецком направлении, уничтожив свыше 245 человек живой силы ВСУ, а также три пусковые установки РСЗО «Град», гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-20, бронетранспортер и танк.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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