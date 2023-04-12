Спецоперация 12 апреля 2023, 14:57 Российские военные уничтожили свыше 80 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: ВСУ потеряли более 80 человек на Краснолиманском направлении за сутки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Потери украинских военных на Краснолиманском направлении за прошлые сутки составили свыше 80 человек. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Российские войска ударами артиллерии и штурмовой авиации уничтожили свыше 80 военнослужащих ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское и Червонопоповка Луганской Народной Республики, а также Терны и Григоровка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Реклама

Конашенков добавил, что также ВСУ потеряли гаубицу Д-20, три автомобиля и четыре боевые бронированные машины.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска добились успеха на Донецком направлении, уничтожив свыше 245 человек живой силы ВСУ, а также три пусковые установки РСЗО «Град», гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-20, бронетранспортер и танк.