Российские военные уничтожили свыше 70 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 13:04 Российские военные уничтожили свыше 70 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны России: ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих на Краснолиманском направлении РИА "Новости"

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Российские военные уничтожили свыше 70 украинских националистов, предпринявших попытку наступления на Краснолиманском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«Российские военные уничтожили более 70 боевиков, пять боевых машин пехоты, два танка, пять пикапов и бронетранспортер», — заявил он.

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Кроме того, российские военные отбили атаку украинского батальона на Купянском направлении, уничтожив около 160 националистов. Отечественная авиация, артиллерия и огнеметные системы ликвидировали девять боевых бронированных машин, пять танков и 10 пикапов ВСУ.

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Силы ВКС России ударили по нефтехранилищу в Днепропетровске, из которого украинская группировка брала дизельное топливо для техники в Донбассе, писал RT.

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