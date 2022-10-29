Российские военные уничтожили свыше 70 боевиков на Купянском направлении | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 15:36 Российские военные уничтожили свыше 70 боевиков на Купянском направлении Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 70 боевиков ВСУ на Купянском направлении РИА "Новости"

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Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 70 украинских боевиков на Купянском направлении. Об этом на брифинге расскзаал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В ходе боевых действий военные ликвидировали 70 единиц живой силы противника, десять автомобилей, два бронетранспортера, две боевые машины пехоты и один танк», — рассказал Конашенков.

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За прошлые сутки Вооруженные силы России уничтожили гаубицы М777 и установки РСЗО HIMARS.

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Российские беспилотники успешно атаковали места дислокации украинских военных в Херсонской области, уничтожив зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1 и две М777.

После начала специальной операции на Украине российские военные уничтожили 3536 орудий минометов и полевой артиллерии, 6863 единицы специальной военной автомобильной техники, 6162 танка и других боевых бронированных машин, 878 боевых машин РСЗО, 2370 БПЛА, 384 зенитно-ракетных комплекса, 327 самолетов и 164 вертолета.