25 июня 2023, 07:11
Российские военные уничтожили свыше 50 боевиков на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС РФ уничтожили свыше 50 боевиков и 7 бронемашин на Южнодонецком направлении
Российские войска уничтожили более 50 украинских боевиков и семи бронированных автомобилей в ходе боев на Южнодонецком направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
По его словам, солдаты в подразделениях при выполнении боевых задач проявляют героизм и мужество. Особо в отражении наступающих сил противника Чехов отметил заслуги командира мотострелковой роты, капитана Александра Булатова.
Реклама
В ходе отражения наступления националистов офицер мужественно командовал составом и организовал оборону, чем вдохновлял своих подчиненных.
«Рота Булатова в ходе боя уничтожила более полусотни националистов и семь боевых бронированных машин. Противник отступил, понеся существенные потери. Российские войска удержали свои позиции», — подчеркнул Чехов.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Запад» на Купянском направлении сорвали четыре попытки противника провести ротацию.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама