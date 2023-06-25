Спецоперация 25 июня 2023, 07:11 Российские военные уничтожили свыше 50 боевиков на Южнодонецком направлении Минобороны: ВС РФ уничтожили свыше 50 боевиков и 7 бронемашин на Южнодонецком направлении РИА «Новости»

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Российские войска уничтожили более 50 украинских боевиков и семи бронированных автомобилей в ходе боев на Южнодонецком направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

По его словам, солдаты в подразделениях при выполнении боевых задач проявляют героизм и мужество. Особо в отражении наступающих сил противника Чехов отметил заслуги командира мотострелковой роты, капитана Александра Булатова.

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В ходе отражения наступления националистов офицер мужественно командовал составом и организовал оборону, чем вдохновлял своих подчиненных.

«Рота Булатова в ходе боя уничтожила более полусотни националистов и семь боевых бронированных машин. Противник отступил, понеся существенные потери. Российские войска удержали свои позиции», — подчеркнул Чехов.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Запад» на Купянском направлении сорвали четыре попытки противника провести ротацию.