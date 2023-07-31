Спецоперация 31 июля 2023, 13:11 Российские военные уничтожили свыше 30 танков ВСУ на Запорожском направлении Глава Минобороны Шойгу: ВС России за 26 и 27 июля уничтожили 31 танк ВСУ в районе Работина РИА «Новости»

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Российские военные в ходе боев 26 и 27 июля уничтожили 31 танк украинских боевиков в районе населенного пункта Работино Запорожской области, в том числе три немецких Leopard. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

«В районе Работина российские военные в течение 26 и 27 июля уничтожили 63 единицы бронетехники ВСУ. Среди них 31 танк, в том числе три немецких Leopard», — сказал он.

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Шойгу отметил, что украинские подразделения потеряли свыше 400 человек живой силы.

Кроме того, глава Минобороны назвал потери украинской стороны в июле. По его словам, ВСУ лишились более 20,8 тысячи военнослужащих, а также 50 самоходных артиллерийских установок из Польши, Франции, Германии, США, Великобритании, 40 американских артиллерийских систем М777 и 11 американских БМП Bradley.