Спецоперация 26 апреля 2023, 14:57 Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ДНР Минобороны сообщило об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили склады боеприпасов 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Доброволье и Шевченко Донецкой Народной Республики», - сказал он.