26 апреля 2023, 14:57
Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ДНР
Минобороны сообщило об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили склады боеприпасов 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Доброволье и Шевченко Донецкой Народной Республики», - сказал он.
Минобороны РФ
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