25 июля 2023, 17:52
Российские военные уничтожили склады боеприпасов и вооружений из западных стран в Житомирской области
МО РФ: российские бойцы уничтожили склады зарубежных боеприпасов ВСУ в Житомирской области
Вооруженные силы России уничтожили склады боеприпасов и вооружений, доставленных на Украину из западных стран. Объекты поразили возле населенного пункта Чуднов в Житомирской области, сообщили в Минобороны РФ.
Бойцы российской армии поразили пункты управления механизированных бригад и бригады морской пехоты ВСУ в ДНР.
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«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», — рассказали в министерстве.
На Краснолиманском направлении подразделения 15-й мотострелковой бригады освободили населенный пункт Сергеевка, написал «Царьград».
По последним данным Минобороны России, украинская армия потеряла 457 самолетов и 244 вертолета, свыше пяти тысяч беспилотников и почти 11 тысяч танков и других бронированных машин.
Ранее иностранные СМИ подсчитали срок жизни солдат ВСУ в зоне СВО. На некоторых участках линии соприкосновения он составляет не более четырех часов.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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