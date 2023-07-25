Спецоперация 25 июля 2023, 17:52 Российские военные уничтожили склады боеприпасов и вооружений из западных стран в Житомирской области МО РФ: российские бойцы уничтожили склады зарубежных боеприпасов ВСУ в Житомирской области Pxhere

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Вооруженные силы России уничтожили склады боеприпасов и вооружений, доставленных на Украину из западных стран. Объекты поразили возле населенного пункта Чуднов в Житомирской области, сообщили в Минобороны РФ.

Бойцы российской армии поразили пункты управления механизированных бригад и бригады морской пехоты ВСУ в ДНР.

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«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», — рассказали в министерстве.

На Краснолиманском направлении подразделения 15-й мотострелковой бригады освободили населенный пункт Сергеевка, написал «Царьград».

По последним данным Минобороны России, украинская армия потеряла 457 самолетов и 244 вертолета, свыше пяти тысяч беспилотников и почти 11 тысяч танков и других бронированных машин.

Ранее иностранные СМИ подсчитали срок жизни солдат ВСУ в зоне СВО. На некоторых участках линии соприкосновения он составляет не более четырех часов.