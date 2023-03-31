Важное 31 марта 2023, 16:36 Российские военные уничтожили склад топлива ВСУ в Херсонской области Минобороны: склад топлива бригады теробороны ВСУ поразили в Херсонской области РИА «Новости»

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Подразделения ВС России за минувшие сутки уничтожили склад топлива 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Удар по объекту нанесли в районе населенного пункта Отрадокаменка. Кроме того, на Херсонском направлении российские военные уничтожили до 30 бойцов ВСУ, 16 автомобилей и самоходную гаубицу «Акация».

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По данным ведомства, за минувшие 24 часа оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил России нанесли поражение 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике противника в 76 районах.

Всего с начала проведения спецоперации российские военные поразили уже 404 самолета ВСУ, 227 вертолетов, 3625 беспилотников, 415 ЗРК, 8487 танков и других боевых бронированных машин, свыше 1070 боевых машин РСЗО, 4469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 9230 единиц специальной военной автомобильной техники.