10 апреля 2023, 08:23
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ на Донецком направлении
Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на Донецком направлении
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ, технику боевиков, блиндаж и пункт временной дислокации на Донецком направлении. Об этом ТАСС рассказал глава пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
«Ракетчики группировки войск „Юг“ нанесли два ракетных удара по объектам 93-й и 63-й отдельных механизированных бригад ВСУ на Донецком направлении. Снаряды уничтожили пункт временной дислокации и склад с боеприпасами, противник понес потери в живой силе», — сообщил он.
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Бигма уточнил, что также артиллерийские подразделения Южного военного округа разгромили опорный пункт националистов в районе населенного пункта Победа. Кроме того, в населенном пункте Острое российские военные ликвидировали гаубицу Д-20 и огневую позицию ВСУ.
«Разведчики из второго армейского корпуса выявили скопление сил ВСУ в районе Белогоровки. Блиндаж противника оказался уничтожен выстрелом противотанковой управляемой ракетой», — заключил глава пресс-центра.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили хранилище топлива украинских боевиков в Запорожской области.
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