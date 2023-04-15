Спецоперация 15 апреля 2023, 14:08 Российские военные уничтожили склад ГСМ украинских боевиков в ДНР Минобороны сообщило об уничтожении украинского склада с ГСМ в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в окрестностях Славянска в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Российские военные уничтожили склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе города Славянска Донецкой Народной Республики», — сказал он.

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Минобороны сообщало, что штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» продолжили продвигаться на Донецком направлении, заняв два квартала на южной и северной окраинах Артемовска. Потери ВСУ на этом направлении за сутки составили порядка 315 человек живой силы.

За прошедшие сутки российские войска добились успеха на Краснолиманском направлении, ликвидировав свыше 60 украинских националистов, две гаубицы, один пикап и два бронированных автомобиля.