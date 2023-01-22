Спецоперация 22 января 2023, 14:47 Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали склад боеприпасов украинских боевиков в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«Уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области», — рассказал он.

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В течение прошедших суток российские военные сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины, девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ягодное, Владимировка, Змиевка и Краснореченское Луганской Народной Республики, а также Новомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики, Очаковское Херсонской области и Приютное Запорожской области.

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Силы противовоздушной обороны ликвидировали два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

Также ВС РФ уничтожили две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы в Луганской и Донецкой народных республиках.